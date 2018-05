Salvini impegnato a Roma, salta il tour elettorale in Brianza «Purtroppo oggi Matteo Salvini sarà impegnato a Roma per cause che tutti possiamo comprendere e immaginare. Il tour elettorale in Brianza è annullato». Così la Lega Monza Brianza, con un messaggio Facebook, ha annunciato che il segretario del Carroccio non sarà presente a Lazzate, Cogliate, Seveso, Seregno e Brugherio in un tour di sostegno dei candidati locali in vista delle imminenti amministrative.

«Grazie ai militanti e ai sostenitori che in pochi giorni e con tanto entusiasmo si sono mobilitati per organizzare comizi e incontri - hanno aggiunto i responsabili locali - Resta il nostro impegno per vincere nei nostri comuni e il sostegno alla azione politica della Lega e di Matteo Salvini».

