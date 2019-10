Sagra di Lissone: la pioggia fa saltare le fontane danzanti, confermati luna park e mercato Le previsioni annunciano pioggia: salta lo spettacolo di fontane danzanti previsto per la Sagra di Lissone. Confermati il luna park, le bancarelle, il tradizionale mercato e la torta paesana in stazione.

Le previsioni annunciano pioggia: salta lo spettacolo di fontane danzanti previsto in piazza Libertà per la Sagra di Lissone. L’amministrazione comunale ha deciso di non mandare in scena (né domenica né lunedì) lo spettacolo di luci, colori e getti d’acqua. Confermato invece il Luna Park in piazzale degli Umiliati. Alle giostre, si affiancheranno animazioni, bancarelle e degustazioni di ogni tipo.

Nell’ambito della festa sabato 19 ottobre, alle 21 a Palazzo Terragni, appuntamento con il “Concerto della Sagra”, l’evento musicale a ingresso gratuito promosso dall’associazione Consonanza Musicale.

Lunedì immancabile il mercato: 140 operatori troveranno posto da piazza Libertà a piazzale degli Umiliati collegando idealmente il centro storico con l’area del Luna Park. Dalle 8 alle 14, bancarelle in bella mostra. I posteggi del mercato sono stati previsti in piazza Libertà, via Santi Pietro e Paolo, via Don Minzoni, via San Martino e via Dante.

Confermata anche la tradizione della fetta di torta paesana per i lissonesi che lavorano o studiano fuori città: lunedì a partire dalle 17.30 in stazione verrà distribuita una monoporzione della torta paesana. Il dolce è offerto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Apa Confartigianato.

