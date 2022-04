Sagra dell’aparago Rosa, a Mezzago è iniziato il conto alla rovescia La kermesse giunta alla edizione numero 62 aprirà i battenti il 23 aprile e fino al 22 maggio accompagnerà i visitatori in numerose iniziative gastronomiche, culturali e conviviali dedicate al famoso e prelibato ortaggio.

È partito il conto alla rovescia in vista dell’edizione numero 62 della Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, la tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale dedicata al famoso e prelibato ortaggio mezzaghese. Mentre la natura stava facendo il suo corso, infatti, è stato messo a punto un calendario ricco di proposte che si svolgeranno tra il 23 aprile e il 22 maggio.

La sagra, da ben trentatré anni organizzata e gestita dalla Pro Loco Mezzago, coinvolgerà da fine aprile a fine maggio oltre novanta volontari: “La Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago riparte - spiega in un comunicato la Pro Loco - con un’edizione ancora in tono parzialmente ridotto (dopo la modalità “solo asporto” dell’anno scorso) nel numero di eventi che la cittadinanza e le associazioni locali sono riuscite a mettere in campo, ma che desideriamo fortemente per dare seguito alle belle esperienze delle edizioni precedenti e per non rischiare di perdere l’abitudine alla festa e alla convivialità che da sempre contraddistingue l’operato di Pro Loco Mezzago e dei tanti nostri volontari e affezionati sostenitori”.

Tanti gli appuntamenti in programma. Per tutta la durata della sagra da giovedì a domenica a Palazzo Archinti aprirà il ristorante della sagra e sono previste serate musicali, performance artistiche e culturali ma anche occasioni per conoscere e parlare di temi attuali, per divertirsi, per fare sport, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra (qui il programma completo https://www.prolocomezzago.it/programma-sagra-asparago-rosa-mezzago-2022/)

Domenica 15 maggio si terrà l’appuntamento clou della sagra per grandi e piccini, Mezsvago: una giornata ricca di appuntamenti per grandi e piccoli.

