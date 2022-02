Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

Gilberto Chiarelli, presidente Rotary Sedeca, Marco Tivelli, direttore generale Asst Brianza, i premiati Carla Gatti ed Egidio Motta, tra Andrea Lonati, responsabile vaccinazioni e Cristina Limonta (Foto by Paolo Volonterio)

Rotary SeDeCa, la massima onorificenza a Egidio Motta per l’hub Polaris e Carla Gatti Il Rotary SeDeCa ha consegnato due “Paul Harris fellow”, la massima onorificenza rotariana istituita nel 1947. Destinatari il desiano Egidio Motta, titolare della Polaris di Carate Brianza che ha messo a disposizione l’edificio trasformandolo in hub vaccinale, e la volontaria Carla Gatti.

Serata di gala, giovedì 24 febbraio, al Rotary club Sedeca (Seregno-Desio-Carate), di cui è presidente Gilberto Chiarelli, per la consegna di due “Paul Harris fellow”, la massima onorificenza rotariana, istituita nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary, attribuita dal club su parere del consiglio direttivo a soci o a personalità non rotariane o associazioni ed enti che si distinguono per attività di servizio.

All’evento erano presenti numerose personalità. Per l’Asst Brianza il direttore generale Marco Trivelli e il responsabile vaccinazioni, Andrea Lonati; il colonello dell’Arma dei Carabinieri Luigi D’Ambrosio, già capitano della Compagnia di Monza; gli assessori seregnesi Federica Perelli (istruzione) e Ivana Mariani (commercio); per Carate l’assessore Cristina Camesasca (servizi sociali), Salvatore Vetrugno, luogotenente stazione Carabinieri col maresciallo Giuseppe La Rocca; per Desio il sindaco Simone Gargiulo, il vice Andrea Villa e l’assessore Fabio Sclapari (politiche sociali).

Il presidente Chiarelli prima di consegnare la massima onorificenza ha spiegato che: “In questi due anni di pandemia abbiamo vissuto momenti difficili e preoccupanti però tecnologia e scienza hanno sviluppato dei vaccini a tempo di record. Da un anno sono stati forniti i vaccini e il personale sanitario ha immunizzato il maggior numero di persone. Domenica 20, è stata celebrata la giornata del personale sanitario e noi sulla scia di questa ricorrenza abbiamo pensato di attribuire le Paul Harris a persone che hanno dato un contributo indispensabile alla somministrazione dei vaccini nella nostra zona”.

Una persona che ha meglio di tutti risposto al motto rotariano dell’anno in corso “servire per cambiare vite”, e il motto del Rotary International “Service above self” (servire al di sopra di ogni interesse personale), è stata identificata nel desiano Egidio Motta, titolare della Polaris di Carate Brianza che ha messo a disposizione l’edificio trasformandolo in hub vaccinale dal 13 aprile 2021 che chiuderà definitivamente domenica 27 febbraio.

La seconda Paul Harris con zaffiro è stata assegnata alla seregnese Carla Gatti, come segno di riconoscenza a tutti gli operatori sanitari, in quanto ha prestato la sua opera continua e costante all’hub vaccinale di Carate. Carla Gatti aveva ricevuto una prima Paul Harris, per il grande impegno e dedizione profuso nell’organizzazione interna del club due anni fa quand’era alla presidenza la notaia Maria Urti.

Nel ringraziare dell’onorificenza Egidio Motta ha ricordato l’amico Renato Merlo, recentemente scomparso che gli è stato al fianco come un fratello nell’organizzare l’hub. Marco Trivelli, direttore gelerale dell’Asst Brianza, nel suo intervento, ha ricordato che all’hub di Carate sono stati somministrati 420mila vaccini, con una media di 3.400 al giorno e che nella sua Asst sono state organizzate 40 linee vaccinali ogni giorno. Ha concluso ringraziando anche Protezione Civile e Carabinieri che hanno svolto al meglio la loro parte. Il socio del Sedeca, Ermanno Adinolfi, approfittando della presenza di molti amministratori locali ha rivolto loro un appello: “ la possibilità di dedicare una via, una piazza al fondatore del Rotary International Paul Harris”.

