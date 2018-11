Ritrovato a Roma il ragazzo di 15 anni scomparso da Seregno È stato ritrovato a Roma in buone condizioni il ragazzo di 15 anni scomparso da più di tre settimane dalla sua casa di Seregno. È stato aiutato da un uomo che ha avvisato la famiglia.

Per più di tre settimane la sua famiglia non ha avuto notizie, con l’unica speranza legata a un avvistamento a Monza giovedì scorso. Reda, 15 anni di Seregno, è stato ritrovato a Roma a seguito di una segnalazione arrivata direttamente ai genitori. Per lui c’era stata una grande mobilitazione sui social network attraverso cui la famiglia di origine marocchina aveva lanciato un appello. Il ragazzo si era allontanato volontariamente il 23 ottobre: era già capitato, ma questa volta l’assenza è durata più a lungo.

È stato ritrovato grazie a un uomo, cittadino marocchino, che ha capito di chi si trattasse, l’ha aiutato a mettersi in contatto con la famiglia e ha fatto in modo che il papà potesse partire per Roma per riabbracciarlo. Martedì mattina il quindicenne, in buone condizioni, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Seregno, dove i genitori avevano presentato denuncia, nei prossimi giorni tornerà a scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA