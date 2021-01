Ritrovata dai carabinieri di Seregno la donna scomparsa alla Malpensa Era scomparsa dall’aeroporto della Malpensa lo scorso 18 gennaio. Da allora il marito ha lanciato appelli anche alla trasmissione tv “Chi l’ha visto” per ritrovarla. Alla fine, dopo dieci giorni, la donna è stata trovata e soccorsa dai carabinieri di Seregno.

È stata ritrovata e soccorsa dai carabinieri di Seregno, e sta bene, la 39enne scomparsa in circostanze allarmanti dall’aeroporto di Milano Malpensa il 18 gennaio. Il marito, che aveva lanciato un appello a “Chi l’ha visto?”, ha ringraziato gli spettatori per l’aiuto. Olga, questo il nome della protagonista della vicenda, era stata accompagnata dal marito all’aeroporto di Malpensa per prendere un volo per l’Ucraina. Ma lei, su quel volo, non è mai salita. «Una telecamera di videosorveglianza interna – si legge nella scheda predisposta dalla trasmissione di RaiTre – l’ha ripresa mentre si aggirava per la sala d’attesa per poi uscire. Non ha con sé il cellulare». L’appello di “Chi l’ha visto?” è stato rilanciato anche dalla Polizia locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno, che è competente per il territorio dell’aeroporto: «Olga é scomparsa il 18 gennaio all’aeroporto di Malpensa – si legge nella nota del comando guidato da Emanuele Mattei – se qualcuno l’avesse incontrata o dovesse riconoscerla si prega di contattare la poliza locale o le altre forze di polizia». Nella giornata di giovedì 28 gennaio, dieci giorno dopo la scomparsa, la donna è stata ritrovata dai carabinieri di Seregno.

