Ritorno a scuola e aule al gelo a Nova Milanese e Muggiò Lunedì mattina temperature al minimo nelle aule dell’istituto superiore King a Muggiò e alla primaria di via Fiume a Nova Milanese: a Muggiò gli alunni tornati a casa hanno ricevuto la segnalazione di assenza ingiustificata.

Ritorno a scuola al gelo per diverse scuole della Brianza, dove i riscaldamenti spenti per tutte le festività hanno fatto sentire i loro effetti sul primo giorno di lezioni.

A Muggiò, all’Istituto Superiore Martin Luther King, alcune insegnanti, constatato che alle 8.30 le aule erano ghiacciate, nell’impossibilità di svolgere lezioni hanno segnalato la situazione alla direzione. Il problema si è risolto nel volgere di un’ora: la caldaia è stata fatta ripartire e i caloriferi si sono scaldati.

Alcune scolaresche nel frattempo erano tornate a casa e i ragazzi si sono visti segnalare sul registro elettronico la assenza ingiustificata, che quindi dovrà essere motivata al ritorno in classe nei prossimi giorni. Sono già partite le lettere dei genitori che intendono tutelare i propri figli per situazioni assolutamente impreviste, che in situazione di emergenza sanitaria montante possono diventare ancora più gravi.

NOVA - VIA FIUME

Medesima situazione a Nova Milanese, dove alla scuola primaria Don Milani di via Fiume non è stato possibile svolgere le lezioni per gli stessi motivi. Ritorno regolare invece alla scuola dell’Infanzia Arcobaleno, poco distante.

Anche a Nova i genitori hanno fatto presente la richiesta, già formulata negli anni passati, di avviare la caldaia almeno un giorno prima per evitare problematiche di questo tipo.

L’impianto era stato acceso nei giorni precedenti la prima campanella, ma a quanto si è appreso lunedì mattina è subentrato un guasto. Non appena verificata la situazione, dalla scuola sono partiti gli avvisi alle famiglie.

