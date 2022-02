Ritiro a domicilio (con abbonamento) degli sfalci verdi: accordo tra Gelsia e Giussano Accordo tra Gelsia e il Comune di Giussano: i cittadini potranno sottoscrivere un abbonamento per il ritiro a domicilio degli sfalci verdi.

Per il secondo anno consecutivo il Comune e Gelsia Ambiente hanno deciso di mettere a disposizione della cittadinanza un servizio di ritiro del verde. Oltre a poter conferire gratuitamente gli sfalci verdi presso la piattaforma ecologica, i giussanesi hanno la possibilità di sottoscrivere un contratto annuale con Gelsia Ambiente, che provvederà a ritirare il verde direttamente presso il loro domicilio. Per abbonarsi basta compilare il modulo di attivazione del servizio, reperibile online sul sito del Comune e di Gelsia Ambiente, e procedere con il pagamento della quota annuale, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate sulla fattura che l’azienda provvederà a inviare all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di richiesta.

A chi sottoscrive l’abbonamento, Gelsia Ambiente consegnerà in comodato d’uso i contenitori carrellati da 240 litri dotati di tag RFID. Nei bidoni predisposti alla raccolta possono essere inseriti sfalci domestici di erba e fiori, ramaglie, potature di piccoli alberi e siepi, foglie e residui vegetali da pulizia dell’orto. Non rientrano nel servizio di ritiro del verde ceppi di albero e legno trattato. I costi del servizio variano da 70 a 150 euro, in base al numero di contenitori richiesti (da uno a tre). L’abbonamento si rinnova di anno in anno salvo disdetta e restituzione dei bidoni. Per gli anni successivi al primo, il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato entro il mese di marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA