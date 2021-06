Rissa tra una decina di persone a Lissone: nel fuggi fuggi in due aggrediscono i carabinieri, arrestati

Il fatto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in centro città per cause al vaglio: arrestati per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 30 anni e un altro di 42 domiciliati a Lissone. In corso la ricerca di tutti gli altri partecipanti.