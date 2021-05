Rissa in piazza Italia a Seregno tra due fazioni di ragazzini: intervento in forze della polizia locale È stato necessario l’intervento in forze degli uomini della polizia locale per sedare la rissa che ha visto contrapporsi in piazza Italia a Seregno due fazioni di ragazzini.

Zuffa in piazza Italia a Seregno, sedata solo dall’arrivo sul posto di tre squadre della polizia locale cittadina. Sabato 15 maggio pomeriggio il centro di Seregno è tornato a essere teatro di fatti poco edificanti: è stata infatti registrata un’altra aggressione che ha coinvolto alcuni minorenni, tutti non residenti in città. I fatti si sono svolti verso le 18.30: un gruppo di ragazzi che stazionava in piazza è stato avvicinato da un altro gruppo, pare con il pretesto di chiedere una sigaretta. La situazione, per dinamiche ancora al vaglio degli uomini del comandante Maurizio Zorzetto, ha rapidamente assunto un diverso contesto. Preso di mira è stato un ragazzo tra quelli che erano nella piazza, aggredito (come si evince dalle immagini riprese da alcune telecamere fisse sulla piazza) da almeno due oppositori. Immediatamente due passanti si sono frapposti tra i litiganti, mentre nel giro di un paio di minuti è accorsa dapprima la squadra condotta dallo stesso comandante Zorzetto, quindi le altre due squadre operative, per complessivi sette agenti impegnati.

La situazione è stata ricondotta rapidamente alla calma. La persona aggredita ha subito lesioni che non hanno richiesto il ricorso al pronto soccorso, mentre due presunti aggressori sono stati identificati. Trattandosi di aggressione, per procedere occorrerà comunque una querela di parte. Al termine delle indagini, il comando della polizia locale seregnese trasmetterà il fascicolo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

