Rissa fuori da un locale di Cesano, Daspo urbano per cinque persone Provvedimento del Questore dopo i fatti avvenuti lo scorso ottobre nei pressi di un locale del centro cittadino chiuso per 7 giorni. La rissa aveva visto sette persone denunciate. I cinque per 6 mesi non potranno accedere ai pubblici esercizi o ai locali della città.

“Daspo urbano” del questore di Monza a cinque persone che a ottobre si erano rese protagoniste di una rissa a Cesano Maderno, nei pressi di un noto locale del centro: per sei mesi non potranno accedere ai pubblici esercizi o ai locali della città. Il provvedimento è stato notificato giovedì 18 novembre dai carabinieri della Tenenza di Cesano nell’ambito di attività coordinate tra Arma dei carabinieri e Polizia di Stato. Attraverso la ricostruzione dell’accaduto effettuata dai carabinieri, la Divisione Anticrimine della Questura di Monza ha valutato il livello di pericolosità sociale dei soggetti ai quali il questore ha fatto divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di Cesano Maderno per 6 mesi.

I fatti che hanno determinato il provvedimento risalgono alla fine di ottobre quando, a seguito della segnalazione giunta presso la centrale operativa della Compagnia di Desio, i carabinieri erano intervenuti nei pressi di un locale del centro di Cesano per sedare una rissa tra soggetti maggiorenni. sette erano stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa.

Tra i provvedimenti adottati anche la chiusura del locale pubblico per 7 giorni con decreto a firma del Questore di Monza.

