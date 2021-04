Rissa di Muggiò: i carabinieri chiudono per 30 giorni un locale abitualmente frequentato dai partecipanti I militari della locale stazione dell’Arma, dopo accertamenti, hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione temporanea della licenza e contestuale chiusura dell’esercizio commerciale per 30 giorni.

Dopo la furibonda rissa per strada con catene e bastoni che ha fatto scattare quattro arresti, i carabinieri della stazione dell’Arma di Muggiò, a seguito di indagini sull’accaduto, hanno proceduto nei giorni scorsi alla sospensione della licenza con chiusura per 30 giorni di un locale commerciale abitualmente frequentato dai soggetti coinvolti nella rissa e situato nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è verificato l’episodio.

Sei le persone armate che la scorsa settimana si sono sfidate nel centro cittadino delle quali quattro, colte in flagranza di reato, arrestate per le ipotesi di rissa, porto di oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Catene e bastoni sono stati sequestrati. Al termine di ulteriori accertamenti sono scattati anche i provvedimenti amministrativi cion l’esecuzione del decreto - emesso dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - di sospensione temporanea della licenza e contestuale chiusura dell’esercizio.

