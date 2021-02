Riscaldamento non adeguato e palestre delle scuole chiuse: impasse ad Arcore Dal Comune attendono una nuova ispezione (sollecitata) da parte di tecnici Ats per capire se siano necessari interventi tecnici sugli impianti delle strutture scolastiche di via Edison e via Monginevro

Il Comune di Arcore attende una nuova ispezione delle palestre di via Edison e via Monginevro per far ripartire gli impianti termici. «Abbiamo scritto una lettera di invito all’Agenzia di Tutela della Salute per fare un nuovo sopralluogo nelle palestre – ha detto il sindaco Rosalba Colombo – e capire se dobbiamo apportare degli interventi sugli impianti». Infatti il riscaldamento nei due locali delle due scuole arcoresi è spento da mesi perché secondo i dettami dell’Iss (Istituto Superiore della Sanità) il sistema di areazione potrebbe incidere sulla diffusione del Covid-19.

L’Ats nelle scorse settimane ha eseguito delle ispezioni a seguito della segnalazione di qualche genitore per il non funzionamento del riscaldamento nella palestra di via Edison e ha comunque rilevato che i sistemi di condizionamento hanno «caratteristiche tecniche non adeguate» come si legge nella relazione dell’ente.

Il Comune vorrebbe però capire nello specifico a quali interventi di manutenzione devono essere sottoposti gli impianti di climatizzazione per poter riaccendere i riscaldamenti e riaccogliere nelle palestre gli studenti per le lezioni di educazione fisica che al momento vengono svolte in altri locali dei plessi scolastici. Intanto Ats non ha ancora risposto alla lettera dell’amministrazione comunale per fare un nuovo sopralluogo delle palestre.

