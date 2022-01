Ripulire le strade mentre si corre: a Concorezzo consegnati i primi kit del plogging Si chiama plogging, si legge “ripulire le strade mentre si corre”: i kit per i primi volontari dell’iniziativa sono stati consegnati a Concorezzo.

Ha preso il via ufficialmente sabato 22 gennaio il progetto plogging a Concorezzo. I primi dieci volontari ufficiali hanno ritirato il kit composto da guanti, pettorina con il logo e sacchetti per poter dedicarsi alla raccolta di piccoli rifiuti in modo sicuro mentre corrono per strada. Infatti il plogging può essere definito una variante del jogging con una componente ambientalista da parte di chi vuole tenersi in forma correndo e recuperando qualche cartaccia abbandonata tra le strade e i marciapiedi della Brianza.

«Un grazie sincero a loro per la disponibilità e per il contributo prezioso per rendere più bella Concorezzo» hanno fatto sapere il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Ecologia Silvia Pilati. È sempre possibile aderire al progetto e diventare un plogger ufficiale contattando tramite mail l’indirizzo [email protected] Questo progetto è promosso grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Cem Ambiente.

