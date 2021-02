Ripartono gli “Spazio giovani” di Bellusco e Burago Molgora Con l’introduzione della zona gialla, sono riprese le attività dei due "Spazio giovani” dei Comuni di Bellusco e Burago

Assieme alla zona gialla sono arrivate anche delle buone notizie per le ragazze e i ragazzine territorio. Sono infatti ripartite finalmente in presenza, e in sicurezza, le attività dello “Spazio giovani” di Burago. Il centro di aggregazione giovanile buraghese riapre le porte del proprio recording studio tutti lunedì e i venerdì, dalle 15 alle 18, su prenotazione. Sempre negli stessi giorni e orari al “Punto giovani” si parla invece di lavoro, Europa e formazione. I venerdì dalle 15 alle 18 sarà invece il momento del “Free time” con attività e giochi dedicati ai ragazzi delle medie. Per info: [email protected]

Da questa settimana ripartono le attività in presenza anche allo spazio giovani in Corte dei Frati a Bellusco. L’appuntamento è fissato per tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. In entrambe le strutture l’accesso sarà regolamentato dall’apposito protocollo per il contenimento del contagio da Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA