Rinata a Monza: la cagnolina Collier adottata subito dopo le ferite e la paura È andata subito nella sua nuova casa, dopo solo una decina di giorni nella struttura Enpa di Monza. Lieto fine per Collier, la cagnolina salvata nella Piana di Gioia Tauro grazie a una operzione e 260 punti di sutura.

È durata solo una settimana la permanenza di Collier nella struttura Enpa di Monza. Il cane, soccorso in fin di vita dopo una brutale aggressione e curato dai volontari dell’Enpa di Gioia Tauro, era arrivato al rifugio di Monza il 10 gennaio. La pandemia ha svuotato le gabbie del canile cittadino, che da tempo accoglie animali in arrivo da altre strutture, specialmente dal Sud Italia, più in difficoltà e meno attrezzate.

A pochi giorni dal suo arrivo, e dopo un tam tam sui social, Collier è riuscita a trovare una nuova famiglia che l’ha subito scelta, e dopo altri 12 giorni ha finalmente lasciato il rifugio e ha potuto seguire la nuova famiglia.

«È cominciata per questo bellissimo animale una nuova vita – raccontano i volontari dell’Enpa - Ora ha potuto scoprire il lato bello degli esseri umani. Siamo certi che la famiglia che l’ha adottata le riserverà un futuro fatto di amore e coccole. Per lei il brutto passato è ormai alle spalle».

