(Foto by Gianni Radaelli)

Com’era e com’è: via Indipendenza di Lissone prima e dopo (Foto by Gianni Radaelli)

Rifiuti da un mese in via Indipendenza a Lissone: strada finalmente ripulita Da qualche settimana in via Indipendenza, nei pressi di un ambulatorio medico, giacevano rifiuti di vario genere depositati da maleducati. Numerose le lamentele raccolte anche da Il Cittadino. Sabato mattina l’attesa pulizia.

Detto, fatto. I residenti si lamentano, Il Cittadino raccoglie l’appello e chi deve intervenire si mobilita. E’ accaduto sabato 21 settembre a Lissone, in via Indipendenza dove da circa un mese erano stati riversati sul ciglio della strada, a ridosso degli stalli di sosta, sacchi per la raccolta differenziata, sacchi neri, legna, pezzi di metallo, scarti di vario genere.

Non erano mancate anche le segnalazioni di numerosi pazienti di un ambulatorio medico posto a una decina di metri dalla discarica abusiva. Sabato mattina, dopo che Il Cittadino ha dato conto della situazione, operatori Gelsia Ambiente sono intervenuti ripulendo completamente l’area.

