Riarrestato per stalking: continuava a minacciare la ex e i familiari Arrestato per stalking, una volta ottenuti i domiciliari ha continuato a minacciare la ex convivente e i suoi familiari rendendosi poi irreperibile quando la donna ha presentato una nuova denuncia. L’uomo è stato nuovamente arrestato.

Per sfuggire alla cattura si era reso irreperibile. Gli agenti della squadra mobile di Monza hanno arrestato un uomo di 45 anni, monzese, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già stato arrestato per stalking e di recente aveva ottenuto la scarcerazione in favore degli arresti domiciliari che però aveva violato diverse volte per continuare a minacciare la ex convivente. Di fronte a un nuovo episodio, nei giorni scorsi la donna aveva presentato una nuova denuncia per l’atteggiamento tenuto verso di lei e i suoi familiari. L’attivazione delle procedure dettate dalla nuova legge “Codice Rosso” ha fatto scattare un nuovo mandato di cattura, perfezionato dopo una indagine di alcuni giorni.

