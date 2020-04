Riaprono i cantieri stradali a Monza per riparare asfalto e buche Già ripresi i lavori in viale Lombardia, da lunedì 27 aprile riaprono alcuni cantieri stradali a Monza per il rifacimento dell’asfalto (anche dei marciapiedi) e la riparazione di buche.

Riprendono i cantieri di manutenzione stradale a Monza, da lunedì 27 aprile, con l’obiettivo di intervenire “mentre il traffico veicolare è ancora limitato“. Sono previsti il rifacimento dell’asfalto nei marciapiedi di via Puglia, via Canova e via Annoni e poi gli asfalti in via Annoni tra via Aliprandi e via Filzi e di via Canova tra via Cremona e viale Libertà.

Le sistemazioni delle buche riguarderanno via Meda e via Fiumelatte, via Tiepolo, via Correggio e via Cederna.

Ulteriori ripristini per i tratti interessati dal teleriscaldamento saranno eseguiti in via Caronni, via Cantù, via Rivolta e via Sacconi. Sono ripartiti mercoledì 22 aprile anche i lavori di riqualificazione di viale Lombardia, tra piazzale Virgilio e la SS36.

