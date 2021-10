Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Revisione dei veicoli commerciali: la Polizia stradale nell’area di servizio di Cavenago Giovedì 28 ottobre, in mattinata, in sinergia con il personale del locale Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Annunciato anche un servizio per scongiurare l’utilizzo dello smartphone alla guida: «causa principale della distrazione alla guida e quindi dell’incidentalità stradale».

Giovedì 28 ottobre in mattinata verrà svolto un controllo della revisione periodica dei veicoli commerciali nell’area di servizio Brianza della Autostrada A4, a Cavenago, in direzione Milano. L’annuncia la Polizia stradale di Monza e Brianza. Il servizio avverrà in sinergia con il personale del locale Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri attraverso il Centro mobile di revisione.

«La verifica dello stato di efficienza dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di persone e cose - dicono dalla Questura di Monza e Brianza - rappresenta un aspetto fondamentale nell’attività di controllo della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della circolazione stradale».

Annunciato inoltre un servizio per scongiurare l’utilizzo dello smartphone alla guida: «causa principale della distrazione alla guida e quindi dell’incidentalità stradale». Il Compartimento della Polizia stradale, in accordo con il Secondo Tronco della Società Autostrade per l’Italia SpA, ha quindi pianificato un servizio di “Controllo uso Smartphone alla guida”.

Entrambe le attività saranno coordinate dal vice questore aggiunto Mauro Livolsi, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza.

