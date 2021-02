Renate, per soccorrere un uomo colto da malore atterra anche l’elisoccorso Pper soccorrere un uomo colto da malore domenica nel tardo pomeriggio a Renate è atterrato anche l’elisoccorso, nella zona del campo sportivo.

È atterrato anche l’elisoccorso domenica nel tardo pomeriggio a Renate per soccorrere un uomo colto da malore. Con ambulanza e due pattuglie dei carabinieri in supporto, i soccorsi si sono attivati intorno alle 18 in via Garibaldi. L’elicottero è atterrato nella zona del campo sportivo attirando la curiosità di una cinquantina di persone. L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice rosso in ambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA