Renate, Luca Del Pero è campione mondiale di skysnow: «Che faticaccia» Luca Del Pero, di Renate, è campione mondiale di skysnow.

Il renatese Luca Del Pero è campione mondiale di skysnow. Il 24enne ha conquistato il titolo in Sierra Nevada, Spagna. Venerdì 4 febbraio il renatese ha affrontato la prova vertical: 4 chilometri in salita con un dislivello di 900 metri corsi su una pista da sci. Sabato 5 febbraio 12 chilometri e mezzo tra salita e discesa sempre con 900 metri di dislivello. «Una bella faticaccia» ha ammesso il giovane sportivo, tesserato della “Falchi Lecco”, che da tre anni pratica la corsa in montagna dopo un passato nel mondo della pallacanestro e dell’atletica.

«Sin da piccolino ho sempre amato andare in montagna e questo sport mi permette di stare in mezzo alla natura» ha aggiunto Del Pero. Studente in “Scienze Motorie” all’Università Statale di Milano Luca deve conciliare lo studio con un impiego part-time in palestra e con gli allenamenti quotidiani.

«A Renate e dintorni è quasi tutta pianura quindi cerco di andare a correre in montagna almeno un paio di volte alla settimana». Col titolo di “Campione del mondo” in tasca Del Pero è già al lavoro per le prossime gare: sabato 12 febbraio inizia a Teglio, in Valtellina, il “Circuito Nortec”.

«Probabilmente avrò qualche occhio in più puntato su di me ma non è un problema – ha concluso Del Pero – Non sono mai teso prima di una gara, il nostro è un mondo piccolo, siamo sempre gli stessi corridori e alla fine si diventa amici. Questa è una delle cose che amo dello skysnow». Lo skysnow è una disciplina nuovissima, una corsa in alta quota sulla neve. I Campionati del Mondo andalusi sono stati i primi mai disputati.

