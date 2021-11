Renate, ecco i volontari per il futuro del centro anziani Dall’assemblea convocata per l’8 novembre sono emersi i nomi dei volontari per il consiglio che riprenderà le fila delle attività del centro anziani di Renate, che così non chiude.

Il centro anziani di Renate non chiude. Anzi, continua la sua attività. Dall’assemblea convocata in via Tripoli, lunedì 8 novembre, la prima dopo il lungo periodo di Covid, sono usciti i nomi dei volontari del nuovo consiglio, che la prossima settimana, si riunirà per eleggere il nuovo presidente. Il centro, come tante associazioni, ha sofferto il periodo di pandemia, tanto che riaperti i battenti la settimana scorsa, dei 330 soci che annoverava, solo 81 si sono riaffacciati sulla soglia di via Tripoli. A tirare le fila dell’assemblea c’era Giuliano Alberti di Carate, vice presidente provinciale di Ancescao e Caterina detta Kathia Priolo.

Un’assemblea che si era resa necessaria in quanto era scaduto il triennio del precedente consiglio alla cui presidenza c’era Maria Grazia Folci, che ha guidato il centro per una decina d’anni, subentrando nell’incarico a Mario Terenghi, il quale, a sua volta, aveva ricevuto il testimone da Mario Folci, papà di Maria Grazia. Al termine dell’assemblea, hanno dato la disponibilità a fra parte del nuovo direttivo: Raffaele Mastropietro, Ercole Pozzi, Enrico Isella, Domenico Nelli, Sergio Milani, Floriano Andreoni, Tommaso D’Intimo e Caterina Priolo, con l’aiuto esterno di Maria Grazia Folci.

