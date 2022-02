Renate e Veduggio con Colzano utilizzeranno la piattaforma ecologica di Briosco Oltre al Comune di Briosco, dall’1 marzo la piattaforma ecologica in località Fornaci sarà utilizzata anche dagli utenti residenti a Renate e Veduggio con Colzano.

Briosco, Renate e Veduggio con Colzano siglano l’accordo per l’uso congiunto della piattaforma ecologica di Fornaci. La nuova convenzione sarà valida da martedì 1 marzo 2022 al 30 marzo 2024. Con la firma del documento entrano in vigore anche i nuovi orari di apertura della piattaforma ecologica. Nel periodo invernale (da ottobre a marzo) i cancelli saranno aperti il lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17, martedì, mercoledì e giovedì sia la mattina (8.30-12.30) che il pomeriggio (13.30-17). Il sabato stessi orari ma solo per le utenze domestiche e apertura anticipata alle 8. Nel periodo estivo (da aprile a settembre) l’orario di chiusura è posticipato alle 18. Per il conferimento del solo verde brioschesi, renatesi e veduggesi potranno recarsi anche presso la piazzola di raccolta di Veduggio con Colzano in via Verdi (in prossimità del cimitero). Il servizio sarà attivo il venerdì dalle 8 alle 12 e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 (nel solo periodo estivo anche il mercoledì sempre dalle 8 alle 12). Per l’utilizzo della piattaforma il comune di Renate verserà ogni anno un canone di affitto di 7.906 euro, il comune di Veduggio con Colzano verserà invece 8.317 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA