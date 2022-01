Renate, dopo la riapertura di lunedì messi i sigilli alla farmacia di via Roma Tutto è partito dalla segnalazione che titolare e un collaboratore non sarebbero in regola con il ciclo di vaccinazioni anti Covid

Messi i sigilli alla farmacia di via Roma a Renate. Mercoledì 5 gennaio, nel pomeriggio, l’attività è stato posta sotto sequestro dopo l’intervento congiunto degli agenti della Polizia locale di Renate coi carabinieri della stazione di Besana Brianza e dei Nas Milano insieme agli addetti di Ats.

La farmacia era già stata chiusa nella mattinata di giovedì 30 dicembre 2021 in seguito alla visita dell’ufficio farmaceutico dell’Ats Brianza che, alla presenza delle forze dell’ordine, aveva notificato il verbale di chiusura dell’attività a tempo indeterminato per esercizio abusivo della professione in quanto la titolare e un collaboratore non risultavano in regola con il ciclo di vaccinazioni anti Covid.

Lunedì 3 gennaio 2022 le serrande della farmacia si erano di nuovo alzate ma l’apertura è durata poco più di 48 ore: alle 16 di mercoledì 5 gennaio la nuova chiusura imposta da Ats a tempo indeterminato. Notevoli i disagi per la popolazione di Renate in quanto la farmacia di via Roma è l’unica presente in paese, per qualsiasi necessità i renatesi dovranno andare fuori comune.

