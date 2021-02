Renate, cimitero chiuso per lavori: “Dovrebbe essere accessibile per il weekend” Il cimitero di Renate è chiuso per lavori, in corso operazioni di estumulazione. “Per il weekend l’accesso al camposanto dovrebbe essere garantito per i nostri concittadini”, dice il vicesindaco.

Il cimitero di Renate in via Rimembranze è chiuso da lunedì 1 febbraio. L’interdizione al pubblico è necessaria per realizzare operazioni di estumulazione. “I lavori dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni e consentirci poi di riaprire l’area a partire da sabato - spiega il vicesindaco Luigi Pelucchi - Per il weekend l’accesso al camposanto dovrebbe essere garantito per i nostri concittadini”.

I renatesi saranno aggiornati sulla riapertura tramite appositi cartelli affissi all’ingresso del cimitero.

