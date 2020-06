Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Regione Lombardia sospende l’obbligo dei guanti sui mezzi pubblici, rimane quello per la mascherina (anche all’aperto) La Regione Lombardia ha deciso di sospendere in anticipo l’ordinanza che obbligava a indossare i guanti sui mezzi pubblici. In regione resta ancora l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

«Guanti addio sui mezzi pubblici, ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia». Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana richiamando la decisione di Regione Lombardia di sospendere l’ordinanza che avrebbe previsto fino al 31 agosto l’obbligo di guanti a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate.

La Regione ha deciso in base “al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità dell’11 giugno 2020, che ha classificato la Lombardia a basso rischio” e “pertanto l’epidemia risulta ad oggi essere sotto controllo”.

«Rincuorato dai pareri scientifici e dalle nuove raccomandazioni dell’Oms - spiega Fontana - ho assunto la decisione di togliere l’obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani».

E poi: «Ci apprestiamo a tornare alla normalità, con piccoli passi evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi. Procediamo coesi per il bene di tutti, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere».

In Regione resta l’obbligo (in vigore fino al 30 giugno) di indossare mascherine o dispositivi che coprono naso e bocca anche all’aperto, così come previsto dal dpcm nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici.

