Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA ANTONIO ROSSI (Foto by Fabrizio Radaelli)

Regione, Antonio Rossi colpito ad infarto e ricoverato: «Sto bene, situazione sotto controllo» Momenti di paura per l’olimpionico della canoa Antonio Rossi, colpito da infarto in Veneto mentre correva una mezza maratona: «Sto bene. La situazione è sotto controllo. E conto di ritornare rapidamente alla normalità».

Momenti di paura per l’olimpionico della canoa Antonio Rossi: sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, 52 anni, è stato colpito da un infarto mentre partecipava a una mezza maratona e, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato sottoposto a una angioplastica.

“Ringrazio innanzitutto chi prontamente è intervenuto, prima soccorrendomi a Conegliano Veneto, poi operandomi a Como - ha detto - Un pensiero particolare va al dottor Mario Galli e alla sua equipe. Sto bene. La situazione è sotto controllo. E conto di ritornare rapidamente alla normalità. Sono moltissimi i messaggi di affetto che sto ricevendo in queste ore. A tutti coloro che mi sono stati vicini, un forte abbraccio virtuale e un arrivederci a presto”.

A lui sono arrivati anche gli auguri del presidente Attilio Fontana.

“Forza Antonio! In questi giorni sono stato in contatto con lui e rassicura sentirlo già forte al telefono. L’intervento è andato bene e sta meglio - ha fatto sapere - Per il caro amico e importante collaboratore Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, con delega alle Olimpiadi, è stato un grande spavento. Domenica, infatti, mentre correva una mezza maratona, ha avuto un malore che ha richiesto un’operazione urgente: da tutti noi grandi auguri di pronto recupero: abbiamo da organizzare delle Olimpiadi qui!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA