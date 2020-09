Seggio per il referendum a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Referendum sul taglio dei parlamentari: urne aperte, in Brianza alle 19 di domenica l’affluenza è del 31,57% Urne aperte domenica 20 e lunedì 21 settembre per votare la modifica costituzionale al numero di parlamentari: se vince il sì (e non serve il quorum) saranno ridotti di un terzo.

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019 ?”.

Sì o no? È questa la domanda alla quale sono chiamati a rispondere gli elettori italiani domenica 20 e lunedì 21 settembre: urne aperte nei seggi fino alle 23 di domenica e fino alle 15 di lunedì. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Si tratta di un referendum confermativo: significa, tra l’altro, che non è necessario raggiungere un quorum di votanti, ma qualsiasi sarà il loro numero il risultato sarà valido.

In estrema sintesi la modifica costituzionale prevede che il numero di seggi alla Camera dei deputati passi da 630 a 300, mentre quello dei senatori venga ridotto da 315 a 200. I parlamentari eletti all’estero si riduranno a 8 deputati (oggi sono 12) e 4 senatori (oggi 6). Infine il numero massimo di senatori a vita nominabili sarà 5 (sono nominati dal presidente della Repubblica).

In tutti i Comuni, come per ogni votazione, sono previste le aperture straordinarie degli uffici per affiancare le operazione di voto e per chiedere eventuali tessere elettorali se smarrite o esaurite, o i documenti di identità necessari al voto.

Alle 12 di domenica 20 settembre prima raccolta dati dell’affluenza alle urne: in Brianza ha votato il 12,28% degli aventi diritto, un elettore su otto.

Affluenza alle 19 di domenica 20 a Monza e Brianza: 31,57%

Agrate Brianza 32,82

Aicurzio 32,55

Albiate 32,92

Arcore 31,78

Barlassina 31,21

Bellusco 32,42

Bernareggio 28,82

Besana in Brianza 32,13

Biassono 32,51

Bovisio Masciago 30,47

Briosco 34,04

Brugherio 30,99

Burago di Molgora 32,84

Busnago 29,30

Camparada 33,21

Caponago 34,03

Carate Brianza 33,95

Carnate 35,08

Cavenago di Brianza 30,45

Ceriano Laghetto 30,84

Cesano Maderno 31,28

Cogliate 29,85

Concorezzo 33,25

Cornate d’Adda 30,97

Correzzana 29,81

Desio 32,04

Giussano 31,76

Lazzate 30,88

Lentate sul Seveso 32,03

Lesmo 31,52

Limbiate 28,26

Lissone 29,93

Macherio 34,34

Meda 32,36

Mezzago 33,08

Misinto 28,64

Monza 31,19

Muggiò 31,57

Nova Milanese 32,00

Ornago 30,03

Renate 30,37

Roncello 28,58

Ronco Briantino 33,80

Seregno 30,24

Seveso 30,32

Sovico 33,18

Sulbiate 33,38

Triuggio 32,22

Usmate Velate 32,88

Varedo 34,18

Vedano al Lambro 31,46

Veduggio con Colzano 33,19

Verano Brianza 34,69

Villasanta 31,87

Vimercate 35,65

Affluenza alle 12 di domenica 20 a Monza e Brianza: 12,28%

Agrate Brianza 13,14

Aicurzio 12,35

Albiate 11,32

Arcore 12,78

Barlassina 12,15

Bellusco 13,11

Bernareggio 11,85

Besana in Brianza 11,82

Biassono 12,59

Bovisio-Masciago 11,92

Briosco 13,41

Brugherio 12,41

Burago di Molgora 14,09

Busnago 12,79

Camparada 13,40

Caponago 13,24

Carate Brianza 13,54

Carnate 13,68

Cavenago di Brianza 11,11

Ceriano Laghetto 12,28

Cesano Maderno 11,72

Cogliate 11,23

Concorezzo 13,06

Cornate d’Adda 13,24

Correzzana 11,90

Desio 12,02

Giussano 12,42

Lazzate 11,80

Lentate sul Seveso 12,39

Lesmo 11,19

Limbiate 11,50

Lissone 11,68

Macherio 11,92

Meda 12,30

Mezzago14,17

Misinto11,00

Monza12,49

Muggiò 12,18

Nova Milanese 11,40

Ornago 13,13

Renate 11,12

Roncello 11,84

Ronco Briantino 12,96

Seregno 11,38

Seveso 11,41

Sovico 12,24

Sulbiate 13,25

Triuggio 12,31

Usmate Velate 12,91

Varedo 13,34

Vedano al Lambro 11,92

Veduggio con Colzano 13,10

Verano Brianza 12,41

Villasanta 13,16

Vimercate 13,85

