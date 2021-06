Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rapine e furti seriali a donne a Seveso e Barlassina: arrestati due dei presunti responsabili I carabinieri della stazione dell’Arma di Seveso hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 maggio dal Tribunale di Monza che ha raggiunto due uomini di 39 e 43 anni, ristretti in carcere.

Avrebbero compiuto rapine e furti seriali ai danni di donne tra i 57 e gli 85 anni, a marzo, tutte residenti nei comuni di Seveso e Barlassina: i carabinieri della stazione dell’Arma di Seveso, in due momenti distinti, il 2 e l’8 giugno, al termine di ininterrotte ricerche, hanno rintracciato due dei tre presunti autori, di 39 e 43 anni, di origine marocchina, considerati corresponsabili dei reati.

Sono stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 maggio dal Tribunale di Monza per i reati di furto con strappo e rapina aggravata in concorso e sono stati condotti presso la Casa circondariale di Monza. Si cerca il terzo complice.

