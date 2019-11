Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Rapina due automobilisti e semina il panico in mezza Brianza: arrestato dai carabinieri Ha seminato il panico in mezza Brianza nella notte tra venerdì e sabato. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, di Cesano Maderno, che, tra l’altro, ha rubato un’auto e un furgone nella stessa sera.

Ha rubato un’auto e un furgone nella stessa sera, ha provocato un incidente stradale, ha speronato le forze dell’ordine e seminato il panico arrampicandosi su un cornicione e minacciando il suicidio. L’uomo, 38 anni di Cesano Maderno, è stato arrestato dai carabinieri mobilitati in forze nella notte tra venerdì e sabato 23 novembre. Avrebbe agito sotto gli effetti di una crisi di astinenza da stupefacenti.

Tutto è iniziato intorno alle 21 di venerdì, quando ha rapinato un pendolare che stava salendo in auto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cesano Maderno. Armato di taglierino si era fatto consegnare le chiavi della vettura, scappando poi sulla Milano-Meda.

All’altezza di Paderno Dugnano ha provocato un incidente e, dopo aver tentato di impossessarsi delle auto di due automobilisti, sempre sotto la minaccia del taglierino, è salito sul furgone di una terza persona che si era fermata a prestare soccorso, scappando questa volta in direzione di Cesano Maderno.

L’uomo inseguito dai carabinieri di Desio è stato intercettato e raggiunto in via Volta a Cesano, ha cercato di farsi strada speronando la gazzella che tentava di ostacolare il passaggio, ha perso il controllo ed è finito contro una fioriera. A questo punto se ne è andato a piedi e si è arrampicato sul cornicione di una palazzina, provocandosi ferite col taglierino e minacciando di lanciarsi.

Il lavoro dei carabinieri desiani e di Cesano Maderno, nel frattempo raggiunti di colleghi di Seregno e Varedo che hanno cinturato la zona, ha permesso di approfittare di un momento di cedimento dell’uomo in una trattativa durata più di venti minuti per bloccarlo e portarlo in sicurezza. L’arrestato è stato medicato all’Ospedale di Desio, dove gli sono state diagnosticate una crisi d’astinenza e alcune ferite superficiali al collo.

