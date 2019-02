Rapina a Carate Brianza: rubate sigarette per 80mila euro È stato stimato in circa 80mila euro il bottino di una rapina ai danni di un negozio di alimentari e tabacchi a Carate Brianza giovedì mattina.

È stato stimato in circa 80mila euro il bottino di una rapina ai danni di un negozio di alimentari e tabacchi a Carate Brianza. I ladri, pistola in pugno, si sono messi in azione intorno alle 9.45 di giovedì in via Giotto colpendo l’autotrasportatore che stava scaricando il carico di quaranta pacchi di sigarette di varie marche. Sono poi scappati a bordo di un furgone bianco, dileguandosi. Nessuno è rimasto ferito, le indagini dei carabinieri sono in corso.

