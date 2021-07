Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giussano intervento vigili del fuoco per ramo caduto

Ramo precipita su un cancello, vigili del fuoco a Giussano I vigili del fuoco di Desio sono intervenuti con il mezzo tridimensionale Atrid per rimuovere un grosso ramo precipitato su una cancellata. È successo a Giussano a causa, probabilmente, del vento.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Desio con il mezzo tridimensionale Atrid per rimuovere un grosso ramo che si è staccato da una pianta ad alto fusto all’interno di una proprietà privata ed è precipitato sulla cancellata confinante con una ditta, occupandone parzialmente il passo carraio.

È successo in via Udine a Giussano, in zona Paina, intorno alle 13 di martedì, probabilmente a causa delle raffiche di vento che hanno ritardato l’arrivo delle nuvole previste dai bollettini meteo. Nel giardino era già al lavoro una squadra di giardinieri.

I vigili del fuoco, sul posto anche con l’autopompa, sono intervenuti con corde e moschettoni per sollevare il ramo con il braccio del tridimensionale e liberarlo dal cancello. Una volta a terra, è stato ridotto e portato via dai giardinieri.

La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per il tempo delle operazioni.

