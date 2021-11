Raccolta fondi per la cupola di Desio: è a quota 342mila euro (su 800mila) e continua con gli eventi Il progetto ’Salviamo la cupola’ della basilica di Desio prosegue: “Il totale dei fondi raccolti finora ammonta a 342mila euro, a fronte degli 800mila euro preventivati”.

Il progetto ’Salviamo la cupola’ della basilica di Desio prosegue senza sosta. L’aggiornamento sullo stato d’avanzamento dei lavori e della raccolta fondi è fornito dai responsabili del gruppo di persone volontarie che stanno seguendo da sempre l’intero progetto.

“I lavori in questo periodo si sono concentrati sulle sottostrutture in legno sulle quali verranno posizionate le nuove scandole”.

Sono state sistemate quattro delle otto sezioni che formano la struttura della cupola. Sono quelle più ammalorate, maggiormente esposte agli agenti atmosferici: “Per questo motivo – comunicano dal gruppo di lavoro – in attesa di recuperare le scandole meglio conservate, la consegna delle tegole decorate verrà posticipata ad inizio 2022”.

Forniscono anche il resoconto della raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento del progetto: “Il totale dei fondi raccolti finora ammonta a 342mila euro, a fronte degli 800mila euro preventivati”.

La cifra raccolta è il frutto delle concessioni di Regione Lombardia e del Comune di Desio, di donazioni di privati, di enti, di aziende, di banche, di offerte varie, delle prenotazioni delle scandole decorate e della vendita delle serigrafie.

Il tabellone riassuntivo in basilica

Anche di quanto raccolto con le proposte messe in cartellone attraverso il contenitore ’Arena in Centro’, “rese possibili – ricordano dal gruppo di lavoro - grazie al contributo della Fondazione Giancarlo Pallavicini, il sostegno della Fondazione Cariplo, l’aiuto della Fondazione per la Comunità Monza e Brianza, dell’impresa Moretto e di Bfd I Farina di Desio, oltre che il supporto del Comune e della Regione”.

In fondo alla basilica è stato posizionato un tabellone con le informazioni che riguardano la raccolta fondi: il disegno della sagoma della cupola si colora mano a mano, seguendo l’andamento della cifra raccolta. C’è anche l’albo dei sostenitori coi loro nomi.

Dopo i recenti appuntamenti di fine ottobre con l’alpinista Mario Panzeri, col coro Fior di Montagna, quello al teatro Il Centro col recital ’4 passi nella speranza’ col Gruppo Teatro Sonia Bonacina, il cartellone del mese di novembre si è aperto con Giulia Taccagni, mezzosoprano, desiana, e Giacomo Carnevali, pianista. E conta su dodici proposte.

Venerdì 5 alle 21 in teatro, La Foresta di Arden propone ’...d’altro canto’ spettacolo multimediale che racconta l’uomo e l’artista Dante Alighieri. Autrice e regista è Roberta Parma. Sabato 6, ancora in teatro e sempre alle 21, la ’Lassa sta i fastidi Bend’ offre una serata con la canzone dialettale, da Svampa a Gaber, da Jannacci a Van De Sfross..

