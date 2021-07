Raccolta differenziata rifiuti: Sulbiate è il comune più riciclone della Brianza Classifica di Legambiente: in totale sono sei i paesi della provincia ad essere entrati nella classifica, Sulbiate è al primo posto (15esimo comune a livello Regionale), al secondo Bellusco, al terzo Villasanta, quinto Cavenago e sesto Agrate Brianza.

È Sulbiate il Comune Riciclone 2021 di Monza e Brianza. La classifica che annualmente viene stilata da Legambiente premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

In totale sono sei i paesi della provincia ad essere entrati nella classifica di cui 5 nel vimercatese.

Come detto Sulbiate è al primo posto (15esimo comune a livello Regionale), al secondo posto si è invece classificata Bellusco, al terzo Villasanta, quarto posto per tiraggio, quinto per Cavenago e il sesto e ultimo comune della provincia in classifica è Agrate Brianza.

