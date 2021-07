Quattro giorni di festa con la Birra del Carrobiolo a Cascina Costa Alta Dall’8 all’11 luglio il birrificio del Carrobiolo chiama a raccolta a Cascina Costa Alta, nel Parco di Monza (Biassono): «Sarà una festa per le famiglie»

Prenderà il via giovedì 8 luglio fino a domenica 11 la kermesse “Carrobiolo in cascina”, il festival interamente dedicato alla Birra del Carrobiolo. L’appuntamento è negli spazi di Cascina Costa alta (ingresso da via Costa alta a Biassono).

Quattro giorni imperdibili per gli appassionati della birra, che potranno assaporare oltre venti birre alla spina e specialità in bottiglia del birrificio Carrobiolo di Monza. Un evento (quasi) totalmente green. I bicchieri e le stoviglie che verranno utilizzati saranno interamente compostabili, i fusti di birra sono in acciaio e persino i concerti a cui si potrà assistere saranno a impatto zero perché non verrà utilizzata alcuna strumentazione elettrica.

«È un appuntamento pensato per tutta la famiglia – spiegano gli organizzatori – con ampie aree verdi nei prati, zone dedicate ai più piccoli e percorsi per gite nel parco. Non mancheranno anche workshop gratuiti dedicati al mondo della birra e mercatini». Tutte le sere, da giovedì 8 a sabato 10 luglio, a partire dalle 21 ci sarà intrattenimento musicale, mentre domenica si potrà assistere alla finale azzurra di Euro 2020.

Il Carrobiolo beer festival sarà aperto l’8 e 9 luglio dalle 18 alle 20, sabato 10 da mezzogiorno alle 22 e domenica 11 luglio da mezzogiorno. Tutte le info sulla quattro giorni sono disponibili sulla pagina Facebook Carrobiolo in cascina.

