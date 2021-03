Quattro giorni di controlli della polizia locale a Monza: droga protagonista, trenta persone identificate Controlli della polizia locale di Monza - tra lunedì e giovedì - in numerose zone della città, soprattutto quelle già “note” per lo spaccio: identificate e controllare più di trenta persone, la maggior parte cittadini extracomunitari.

È stata ancora una volta la droga la protagonista indiscussa, anche in zona rossa, dei controlli della polizia locale di Monza che - tra lunedì e giovedì - hanno riguardato numerose zone della città: identificate e controllare più di trenta persone, la maggior parte cittadini extracomunitari. Lunedì 22 marzo tre pattuglie del «Nost» («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») sono intervenute presso i giardini di via Artigianelli dove hanno identificato sei persone e un cittadino marocchino è stato sanzionato ai sensi del Dpcm poiché non residente a Monza e trovato in possesso di hashish per uso personale; fermato anche un algerino destinatario di una «nota di rintraccio».

Un controllo

I controlli si sono poi spostati ai Boschetti Reali dove, alla vista degli agenti, tre persone sono fuggite precipitosamente attraverso via Boccaccio e poi in viale Regina Margherita. Due, di origine marocchina, sono state fermate e uno è risultato privo del permesso di soggiorno. Nascosti in una siepe sono stati rinvenuti circa 5 grammi di hashish. Dall’attività di fotosegnalamento presso il Comando di via Marsala è emerso che entrambi avevano precedenti specifici per lo spaccio di droga. Il marocchino che aveva tentato di nascondere la sostanza stupefacente è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio, mentre entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Martedì 23 marzo l’attenzione si è spostata su via Artigianelli, giardini del Nei, Grazie Vecchie e giardini di via Guardini. In via Artigianelli tre pattuglie del «Nost», supportate da personale in borghese del Nucleo polizia giudiziaria, hanno identificato sei persone e, nascosto tra l’erba, hanno trovato un bilancino di precisione per la pesatura di sostanze stupefacenti. Inoltre, in serata, in un secondo blitz, sono state identificate altre 4 persone tra le quali un marocchino di 24 anni, privo di documenti e permesso di soggiorno, che aveva nascosto nel maglione due involucri contenenti cocaina. Il giovane è stato condotto presso il Comando per l’identificazione. La droga, il cellulare e circa 300 euro in banconote di vario taglio sono state sottoposte a sequestro penale e il fermato è stato denunciato a piede libero per attività di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

All’ingresso del Parco alle Grazie Vecchie, insospettiti dal suo comportamento, gli agenti poi hanno fermato e controllato un motociclista italiano residente a Monza. Addosso gli hanno trovato 6 grammi di hashish per uso personale che aveva appena acquistato da un nordafricano, nascosto nella boscaglia del Parco e che nel frattempo era fuggito. Al motociclista è stata contestata la violazione amministrativa che prevede segnalazione alla Prefettura con immediato ritiro della patente di guida sospesa per un mese.

Mercoledì 24 febbraio tre pattuglie del Nucleo Mobile sono invece intervenute all’incrocio tra via Gramsci e via Campini dove sono state controllate due persone che bivaccavano in violazione delle disposizioni restrittive imposte dal Dpcm e, quindi, sanzionate. Si trattava di un uomo già noto alla polizia locale e di una ragazza ucraina, priva di permesso di soggiorno e per questo denunciata per violazione al Testo Unico sull’Immigrazione. Seconda «tappa» di controlli ha riguardato il piazzale della Stazione perché era stato segnalato un assembramento. Gli agenti hanno identificato quattro «rider», cittadini stranieri in possesso di documenti e permesso di soggiorno.

Il camper posto sotto sequestro e rimosso

Giovedì 25 agenti del «Nost» sono intervenuti in via Silva dove era stata segnalata la presenza di un camper parcheggiato con la portiera aperta che nelle ore notturne era al centro di un continuo passaggio di persone. Gli agenti, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto numerosi pezzi di carta stagnola con residui di eroina e un involucro di cellophane contenente circa due grammi di hashish. Il camper, privo di copertura assicurativa, è stato posto sotto sequestro e rimosso.

Professionalità e impegno a servizio dei cittadini. «Ringrazio tutti gli agenti di Polizia Locale e le altre Forza dell’Ordine che ogni giorno, con professionalità e impegno, garantiscono la sicurezza dei cittadini monitorando le zone “sensibili” della città», ha detto l’assessore comunale alla sicurezza Federico Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA