Quale futuro per il centro sportivo Seregnello? Il sindaco risponde ai genitori: «Luminoso, sono arrivate le torri-faro»

Quale futuro per il centro sportivo Seregnello, abituale sede degli allenamenti e delle partite delle squadre del settore giovanile del Seregno calcio? A rilanciare l’interrogativo è stato un post pubblicato martedì sulla sua pagina personale di Facebook da Giovanni Campanella, un genitore del settore giovanile del Seregno, che si è rivolto al sindaco Alberto Rossi, spiegando, in riferimento alla recente partecipazione del primo cittadino alla giornata per la pulizia di un campetto di pallacanestro all’aperto in zona Ceredo, che «apprezziamo molto il suo intervento nelle società sportive di Seregno e quindi sul futuro dei nostri ragazzi. Purtroppo, però, sorgono a tutti noi genitori un paio di domande. Senza nulla togliere agli altri sport dove lei è intervenuto, chiediamo come mai il primo sport della nostra città, rappresentato dal Seregno calcio, con circa 350 atleti iscritti ed il progetto di portarci tra i professionisti dopo circa 40 anni, ha il Seregnello in queste condizioni».

Lo stato del manto in sintetico del Seregnello, documentato da Campanella

L’affermazione è stata accompagnata da alcuni scatti, che documentano lo stato a dir poco precario del campo in sintetico dell’impianto sportivo di via Platone, con un manto ormai del tutto consumato e da tempo in attesa di essere sostituito. Campanella ha quindi proseguito: «L’anno scorso, per sistemare l’impianto dell’acqua calda, ci sono voluti quattro mesi, con bambini di sei anni che dovevano fare la doccia fredda in pieno inverno. Il manto del campo in sintetico, invece, in 20 anni non ha avuto una manutenzione ed oggi i ragazzi si allenano sul cemento ed in gran parte hanno problemi ai piedi. Generalmente la durata di un campo in sintetico è di 10 anni, con la giusta manutenzione, qui senza manutenzione ne sono passati 20. Soldi spesi per l’atletica, per il basket e per il padel alla Porada. Fondi per il calcio, invece, niente? Attendiamo risposte a breve. Nel frattempo, un bel po’ di firme le abbiamo raccolte».

I lavori per l'installazione delle nuovi torri faro

La replica di Rossi è stata immediata: «Mi scrive proprio nel giorno in cui sono arrivate le torri faro per l’illuminazione del campo in erba naturale del Seregnello, una novità attesa da moltissimi anni. Gli investimenti per gli altri sport li rivendico, non mi convince la dinamica del “perché investire in A se c’è la necessità B”. C’è sempre qualcosa su cui serve investire, che per alcuni è legittimamente prioritario, in ogni ambito. Questo però non vuol dire non avere attenzione per il calcio, al di là del fatto che è stato il mio sport. Siamo in rapporto costante con il presidente Davide Erba, con cui ci siamo scritti anche nel pomeriggio, stiamo lavorando insieme e collaborando per un’intesa su strutture ed opere. Il presidente conosce bene rispetto a questo percorso la volontà dell’amministrazione di investire, soprattutto sul Seregnello, proprio perché è la casa di centinaia di bambini, ed oltre all’illuminazione abbiamo già manifestato la volontà di rifare un campo in sintetico. Abbiamo diversi temi aperti e, quando riusciremo a definire tutto, potremo iniziare».

Il campo in erba naturale del Seregnello

(Foto by Paolo Colzani)

La riqualificazione dell’impianto di illuminazione citata da Rossi, come avevamo anticipato alcune settimane fa, la sta portando avanti A2A Illuminazione Pubblica, società la cui proprietà era stata trasferita ad Aeb, nell’ambito dell’operazione di integrazione societaria con A2A, stoppata dal Tar della Regione Lombardia all’inizio della settimana. Rossi e Campanella si vedranno a breve in municipio.

