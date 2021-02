Basket Seregno, amministratori e volontari al lavoro: riecco il playground del Ceredo Ramazze alla mano, collaborazione e voglia di fare: sabato 13 febbraio il Basket Seregno, col supporto dell’amministrazione comunale e dell’associazione Insieme per Jacopo, ha ripulito il campo all’aperto di viale Tiziano.

La sinergia tra amministrazione comunale e Basket Seregno consentirà a breve di restituire alla città il campo di pallacanestro all’aperto di viale Tiziano, in zona Ceredo, che da tempo era abbandonato al suo destino. L’operazione di recupero è cominciata con la potatura delle piante attorno al perimetro di gioco, realizzata da maestranze incaricate dall’ente comunale, e ha vissuto il suo momento per ora più significativo sabato 13 febbraio, quando un gruppo di volontari, composto dagli allenatori della società cestistica, si è ritrovato sul posto, per ripulire il fondo da foglie e sterpaglie che, ormai, lo avevano invaso.

Un contributo in questa ottica lo hanno dato anche il sindaco Alberto Rossi e il presidente del Basket Seregno Roberto Sanfilippo.

Il presidente Roberto Sanfilippo ed il sindaco Alberto Rosi tracciano le righe del campo

«Ringrazio tutti i volontari - ha commentato il primo cittadino - per la disponibilità a rilanciare l’area, valorizzando una risorsa del quartiere, un punto di aggregazione per i ragazzi che abitano vicini e per tutta la città. In questi mesi, stiamo spingendo molto per le aree destinate ai bambini ed ai ragazzi, con la manutenzione e la sostituzione di giochi, ed è bello trovare la stessa attenzione nelle associazioni».

Alla pulizia nel weekend hanno presenziato i rappresentanti dell’associazione Insieme per Jacopo, che ricorda Jacopo Sartori, un adolescente di Carugo molto appassionato di basket, scomparso nella primavera di 3 anni fa.

«Uno dei nostri tecnici - ha commentato in proposito il presidente Sanfilippo - ha allenato in passato Jacopo e lui è stato il nostro gancio con questa realtà. Abbiamo accolto con piacere la sua volontà di essere al nostro fianco in questo progetto e vedremo come muoverci insieme in futuro. È positiva l’idea di poter fare memoria di Jacopo, ma anche di Gianluca Muscia, un nostro tesserato cui è intitolato un torneo che per noi è un fiore all’occhiello, sfruttando il rilancio di questo campo».

Le operazioni di pulizia del campo da basket di viale Tiziano

L’approfondimento quindi è proseguito: «I problemi legati alla pandemia hanno fatto emergere come i luoghi dove poter giocare a basket all’aperto in città siano pochi. Da qui abbiamo approfondito la possibilità di un recupero di questo perimetro, su cui io sono cresciuto e che è inserito in una zona che si presta a fare sport. Vicini ci sono anche un campo da calcio e lo spazio che, fino a non molto tempo fa, era teatro del torneo internazionale estivo di pallamano, che peraltro è dotato di un impianto di illuminazione. D’intesa con l’amministrazione, i prossimi step ora saranno la verifica delle condizioni delle strutture dei canestri e l’acquisto di nuovi tabelloni e nuove retine, che prevediamo di chiudere entro marzo, un’attività di street art che renda l’area più gradevole in aprile, perché siamo convinti che sia più facile conservare in buono stato ciò che è bello, e l’inaugurazione il 9 maggio. Poi, se sarà possibile, in estate organizzeremo un torneo».

Intanto è stato assaggiato dai bambini del minibasket che si sono ritrovati di nuovo insieme - a distanza - per una esperienza all’aperto.

