Il vademecum della Provincia MB per i cittadini in arrivo dall'Ucraina

Provincia Mb per l’Ucraina: online il vademecum in tre lingue con le informazioni utili per chi arriva in Brianza - PDF Modalità di accoglienza, monitoraggio sanitario, i contatti utili nel vademecum approntato dalla Provincia di Monza e Brianza per i cittadini in arrivo dall’Ucraina.

Cosa fare se manca un documento, quali sono le regole anticovid, come comportarsi in caso di bisogno: informazioni utili per i cittadini in arrivo dall’Ucraina, ma anche per chi li ospita, sono state raccolte dalla Provincia Mb in vademecum pubblicato in una sezione ad hoc del sito istituzionale.

LEGGI IL VADEMECUM (PDF)

Un’azione coordinata nell’ambito della cabina di regia cui partecipano Questura, Provincia MB, i Comuni di Monza, Desio, Lissone, Seregno e Vimercate, Ats, Croce Rossa Italiana e Caritas. La Provincia agisce anche nel ruolo di Casa dei Comuni.

Nel vademecum - consultabile online in lingua ucraina, italiana e inglese - tutte le informazioni relative alle modalità di accoglienza, monitoraggio sanitario e i contatti utili messi a disposizione delle amministrazioni comunali, seguendo le linee guida ministeriali.

“In questo momento avere tutte le informazioni corrette è fondamentale per poter dare supporto a tutte le persone che stanno arrivando. Una delle prime misure adottate nell’ambito della cabina di regia va proprio in questa direzione e la Provincia si è presa l’incarico di raccogliere in un unico strumento le principali informazioni che è fondamentale conoscere. Ringraziamo tutte le amministrazioni, le associazioni, i volontari che si sono attivati subito e che ci permettono di poter contare su una rete della solidarietà forte ed efficiente”, spiega il presidente Luca Santambrogio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA