Provincia di Monza, la Lega mostra il “peso”: «Prima forza del centrodestra» La Lega di Monza e Brianza mette sul tavolo il peso dei risultati elettorali e avvisa, soprattutto gli alleati, di essere «la prima forza del centrodestra» in vita delle prossime amministrative.

«La Lega prima forza del centrodestra in Brianza» in base ai voti ponderati per la Provincia: la segreteria provinciale del partito legge così i risultati delle elezioni del consiglio MB di sabato 18 dicembre, che ha consegnato ancora 4 seggi ai leghisti, tanti quanti al resto del centrodestra, la metà di quelli del centrosinistra.

Per la Lega i 24.238 voti (ponderati) sono un chiaro segnale della forza del partito nella coalizione che alla prossime elezioni amministrative, in primavera, vedranno anche il rinnovo del capoluogo Monza. Insomma: un avviso ai naviganti alleati. Insieme per la Brianza (Forza Italia e Fratelli d’Italia) ha raccolto 22.012 voti, il centrosinistra di BrianzaRetecomune 43.175. Il centrodestra unito conta quindi 46.333 voti (sempre ponderati), ma la corsa solitaria della Lega permette ora alla segreteria del commissario provinciale Andrea Villa di fare “pesare” i risultati: «Sempre ieri si sono svolte le elezioni in molte altre provincie della Lombardia e anche lì si sono raggiunti risultati eccezionali: dopo anni si è vinto in provincia di Mantova, Pavia e Lecco. Confermata invece la maggioranza nei consigli a Brescia, Como, Cremona, Lodi e Varese. Numeri ovunque in crescita – come in Brianza – che vedono la Lega trascinare il centrodestra alla vittoria».

«Avanti dunque con il buon lavoro svolto fino ad oggi in Provincia di Monza e Brianza – conclude Villa – certo che i tre nuovi eletti (e la riconfermata Romanò) sapranno garantire continuità e rinnovamento all’interno della massima Istituzione brianzola».

