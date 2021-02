Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

«Protesi impiantate senza necessità»: la procura di Monza chiude le indagini, 91 interventi sospetti Accuse di lesioni dolose per due ortopedici del Policlinico di Monza (estraneo ai fatti), Fabio Bestetti e Marco Valadè, 60 e 53 anni, residenti a Seregno e Paderno Dugnano. Gli avvocati: «In attesa di esaminare gli atti»

Aver tratto in inganno i pazienti, convincendoli della assoluta necessità dell’intervento chirurgico (l’impianto di protesi al ginocchio o all’anca), quando invece l’operazione era superflua. Il tutto aggravato dall’aver percepito regali, tangenti o altre utilità come corrispettivo per le protesi dalla stessa azienda fornitrice.

Chiuse le indagini della procura di Monza relative alla seconda tranche d’inchiesta sullo scandalo delle protesi Ceraver che nel 2017 aveva portato all’arresto di una dozzina di medici con accuse varie, a partire da quella di corruzione. Ora sono state formalizzate nuove accuse nei confronti di due ortopedici del Policlinico di Monza (già ampiamente coinvolti nel filone precedente): Fabio Bestetti e Marco Valadè, 60 e 53 anni, residenti a Seregno e Paderno Dugnano. Sono accusati di lesioni dolose in relazione a 91 interventi chirurgici (15 Bestetti e addirittura 76 Valadè) effettuati al Policlinico (estraneo alla vicenda) o in una clinica di Ivrea (Torino), su pazienti provenienti da tutta Italia, da sessant’anni in su.

Nessun commento dall’avvocato Attilio Villa (difesa Bestetti) “in attesa di esaminare gli atti”. In una nota l’avvocato Roberto Confalonieri (difesa Valadè) ha fatto sapere che deve ancora “visionare il fascicolo” e che il suo assistito “non ha ricevuto alcuna richiesta risarcitoria che possa suffragare quanto contestato dal pm”. Inoltre “alcuni dei pazienti menzionati nell’avviso di conclusione indagini sono tuttora in cura dal mio assistito che è convinto di aver sempre operato secondo coscienza ed intende dimostrare la correttezza del proprio operato”.

