Principio d’incendio a una canna fumaria, intervento in centro a Giussano

Cinque mezzi dei vigili de fuoco nelle strette vie del centro di Giussano venerdì mattina per un principio di incendio a una canna fumaria. Tutto è successo tra piazza San Giacomo e via Addolorata. L’allarme è scattato in una delle abitazioni a due piani per la quantità di fumo dal comignolo che ha fatto temere l’allargamento al tetto, con porzioni in legno, o alle abitazioni vicine. Fortunatamente l’evento grazie all’intervento rapido si è concluso con danni solo alla canna fumaria e nessun ferito.

La presenza dei vigili del fuoco ha bloccato il traffico nelle vie interessate, la viabilità è stata gestita dai carabinieri locali. In azione anche l’autoscala tridimensionale arrivata da Desio insieme alle squadre di Seregno e Monza. A supporto dei vigili del fuoco anche un’ambulanza di Seregno Soccorso.

