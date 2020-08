Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Prima afa, poi temporali (e rischio grandine): il meteo di Monza e Brianza Da domenica 2 agosto progressivo peggioramento del meteo che potrebbe portare a rovesci temporaleschi con grandine. Tempo instabile per l’inizio della settimana, l’afa torna da giovedì 6.

Dall’afa all’allarme grandine: sono le previsioni del tempo per Monza e provincia nel primo weekend di agosto, quando il caldo degli ultimi giorni lascia progressivamente spazio a rovesci temporaleschi anche di forte intensità. A dirlo sono le previsioni del tempo di 3BMeteo a partire da domenica 2 agosto.

Proprio domenica la giornata si svilupperà a parte dal caldo del mattino e di mezzogiorno per vedere successivamente un graduale aumento della nuvolosità. E se la massima in giornata è a quasi 31 °C (con minima a 20.4), in serata sono attesi temporali con 43.5 millimetri di pioggia. L’esordio temporalesco dopo le 19, poi le piogge potrebbero proseguire fino alle prime ore del nuovo giorno.

Lunedì 3 agosto inizierà all’alba con cielo parzialmente nuvoloso, ma nelle prime ore del pomeriggio dovrebbero tornare i temporali anche di forte intensità (fino a 25 centimetri di pioggia) per lasciare spazio a nuvole prima di sera. Le piogge dovrebbero proseguire più deboli nell’arco della mattina di martedì 4 agosto, per poi migliorare progressivamente e tornare sereno nella giornata di mercoledì 5. Nella seconda metà della settimana il ritorno dell’afa.

* corretto alle 14 (millimetri e non centimetri)

© RIPRODUZIONE RISERVATA