Previsioni meteo: pioggia e neve (in montagna) in Lombardia ancora per diversi giorni Maltempo ancora diffuso sull’Italia e anche sulla Lombardia: «Non c’è tregua - spiegano da 3bmeteo.com - è in arrivo una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco di marea a 160cm a Venezia. E non è finita: nel weekend nuovo potente ciclone”

«Non c’è tregua per l’Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione, che nelle ultime ore ha portato piogge e temporali anche forti soprattutto al Centronord – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. E non finisce qui purtroppo, un nuovo vortice ciclonico è atteso nel weekend con maltempo soprattutto al Centro dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Non esclusi nubifragi, allagamenti e disagi in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, anche a Roma. Altre precipitazioni risaliranno inoltre il Nord Italia con rovesci anche intensi sul Nordest in serata e nuove nevicate sulle Alpi in genere dalle quote medie. Neve anche sull’Appennino settentrionale, fin sotto i 1000m a fine giornata su quello emiliano. Il Sud rimarrà ai margini dell’azione ciclonica, ma il vento soffierà ancora forte tra Ponente, Libeccio e Scirocco con mari molto mossi o agitati. Possibile ancora acqua alta a Venezia».

Ma quando finirà il maltempo? «Purtroppo non ci sono buone notizie: anche domenica e almeno nella prima parte della nuova settimana avremo a che fare con nuove perturbazioni, che riproporranno piogge e temporali soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Più ai margini il resto d’Italia con precipitazioni più occasionali e occhiate di sole. Ulteriori nevicate si avranno così sulle Alpi in questo novembre che sta assumendo connotati straordinari. Le temperature saranno in generale aumento per persistenza dei venti meridionali, anche sopra le medie del periodo al Sud e regioni adriatiche» concludono da 3bmeteo.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA