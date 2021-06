“PretenDiamo Legalità”, il questore di Monza e Brianza premia studenti delle Bonatti e delle Don Milani Concorso per le scuole legato a un progetto per promuovere il senso di legalità: premiati 4 alunni della 2 A^ dell’Istituto “Walter Bonatti” e l’intera 1^A della “Don Milani” . Gli alunni sono potuti salire sulle vetture della Polizia di Stato.

Studenti premiati dal questore di Monza e Brianza Michele Davide Sinigaglia nell’ambito della quarta edizione del concorso “PretenDiamo Legalità”: la cerimonia è avvenuta martedì 8 giugno nei locali della Questura. Gli alunni della scuola elementare “Don Milani” e della scuola media “Walter Bonatti” sono stati ricevuti oltre che dal Questore anche dal dirigente e personale della Divisione Anticrimine.

Un’altra immagine dell’iniziativa

Il concorso è collegato all’omonimo progetto realizzato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per promuovere il senso di legalità, stimolando riflessioni sul tema del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e sul significato dei principi e valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla libertà ed alla solidarietà, costituiscono le basi per lo sviluppo della personalità dei cittadini di domani e per la costruzione di una società sempre più responsabile e civile.

Una studentessa su una vettura della polizia

L’iniziativa è stata destinata agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado e si è sviluppata in momenti di interazione e confronto con il personale specializzato della Questura. I ragazzi sono stati invitati a partecipare al concorso realizzando un elaborato sui temi trattati (tra cui, l’abuso di sostanza alcoliche e stupefacenti, la devianza giovanile, la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, i concetti di giustizia e legalità, il cyberbullismo, il dark web, il revenge porn), poi valutati e premiati a livello provinciale e nazionale.

Gli studenti delle scuole primarie hanno realizzati testi e disegni mentre quelli delle scuole secondarie graphic novel o fumetti - con protagonista il Commissario Mascherpa, personaggio del graphic novel ad episodi edito in esclusiva sul mensile ufficiale della Polizia di Stato, “Polizia Moderna”, – nonché video o spot.

Un momento della iniziativa

A ricevere i premi, tra cui una pergamena a firma del Questore ed alcuni gadget della Polizia di Stato, sono stati 4 alunni della classe 2 A^ dell’Istituto “Walter Bonatti” che hanno realizzato lavori individuali e l’intera classe 1^A della scuola “Don Milani” che, invece, ha presentato un elaborato di gruppo.

All’evento, nel corso del quale gli alunni sono potuti salire sulle vetture della Polizia di Stato, ha partecipato, in qualità di membro esterno della commissione giudicante, anche Massimo Canclini, referente per la Legalità, l’Educazione Civica e Protezione Civile presso l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, nonché le insegnati referenti del progetto per le citate scuole, Annalisa De Stefano e Monica Ruscitti.

Alunni della don Milani sull’auto della polizia

