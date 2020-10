Preso a schiaffi in un bar “senza motivo”, indagano i carabinieri Un trentenne di origine egiziana, residente regolarmente a Monza, è finito in pronto soccorso domenica sera: sarebbe stato preso a schiaffi senza motivo mentre era in un bar. Indagano i carabinieri.

È finito in pronto soccorso per precauzione dopo essere stato malmenato all’interno di un bar di Monza, apparentemente senza motivo. È quanto ha denunciato ai carabinieri un cittadino egiziano trentenne, residente regolarmente in città e incensurato: ha raccontato di essere stato aggredito da un individuo, che sarebbe originario dell’Est Europa, con uno schiaffo al volto mentre era in un bar di San Rocco, intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i militari della Radiomobile. Il trentenne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire i fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA