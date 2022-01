Presidente della Repubblica, ottava votazione: alle 20.19 Mattarella arriva al quorum per il secondo settennato Quota 505 voti superata per Sergio Mattarella che prima dello scrutinio ha detto «Avevo altri piani ma sono a disposizione» dando il via al secondo mandato dopo una settimana dove se ne sono viste di tutti i colori.

«Avevo altri piani ma sono a disposizione». Le parole di Sergio Mattarella hanno aperto al bis. All’ottava votazione il presidente della Repubblica uscente conquista il quorum (505 voti, alle 20.19 di sabato 29 gennaio) e, di conseguenza, il nuovo settennato al Quirinale dopo una settimana durante la quale se ne sono viste di tutti i colori.Atteso un messaggio in diretta tv.

L’intesa sul nome del Presidente uscente è arrivata nel pomeriggio dopo un vertice di maggioranza che ha visto il parere favorevole anche di Forza Italia e Lega (ma non di FdI che ha votato Nordio).

Lo spoglio dell’ottava votazione riporta 759 voti per Mattarella, 90 per Nordio, 37 per Di Matteo, 9 per Berlusconi e 6 per Belloni, 5 voti per Casini e altrettanti per Draghi, 4 per Casellati, 2 per Berrino, Cassese, Di Nicola, Giorgetti, Grassia, Pera, 1 per Bagnai, Barbero, Bertagni, Cappato, Cartabia, Conte, Conti, Crosetto, Grillini, Mastella, Prodi, Sabatini, Segre, Trapattoni, Tremonti, Zafarana, Zaia e Zampetti.

Con i suoi 759 voti Mattarella è stato il secondo presidente più votato di sempre, dopo Sandro Pertini che nel 1978 ottenne 832 voti al 16esimo scrutinio.

A caldo il premier Mario Draghi ha commentato: ««La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato».

