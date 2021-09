Presentato MonzaFuoriGp per “la ripartenza”: ecco il programma dal 9 al 12 settembre Una corsa contro il tempo, ma MonzaFuoriGp ha preso forma e sarà in centro nei giorni del Gp d’Italia. Apertura giovedì 9 settembre alle 18 con la partecipazione degli atleti olimpici brianzoli. Le zone dove si svolgeranno gli eventi (tutti gratuiti) saranno transennate: accesso con green pass e prenotazione.

È stata una corsa contro il tempo, oltretutto nel mese di agosto, quando la maggior parte degli italiani pensa solo al mare e ai monti, ma alla fine la kermesse #MonzaFuoriGp ha preso forma e animerà piazza Trento e Trieste e piazza Roma dal 9 al 12 settembre con un programma che spazia dallo sport alla cultura toccando intrattenimento e solidarietà.

“La parola chiave della manifestazione - ha sottolineato il sindaco Dario Allevi - è ripartenza. Abbiamo messo in piedi in poco tempo un contenitore, che è ancora uno work in progress, con appuntamenti quanto mai variegati. Il tutto nel rispetto delle misure anti Covid in vigore”.

Il lavoro organizzativo, che ha coinvolto più uffici comunali, è potuto partire solo all’indomani del 6 agosto, quando il Governo ha dato via libera all’Autodromo alla vendita dei biglietti al pubblico.

Presentazione eventi fuori Gran Premio

(Foto by Fabrizio Radaelli)

“Solo in quel momento - precisa il sindaco - abbiamo avuto la certezza di poter allestire il #MonzaFuoriGp. E ciò spiega il motivo per cui il bando rivolto ai privati è andato deserto. Nessun operatore si sarebbe preso l’onere di organizzare una kermesse senza la certezza di avere un pubblico che non fosse solo quello cittadino. Abbiamo fatto tutto in casa, contando sulle nostre risorse e sul contributo delle aziende monzesi che ci sono sempre vicine: Acsm Agam, BrianzAcque e Farmacom”.

Le zone dove si svolgeranno gli eventi (tutti gratuiti) saranno transennate e il pubblico potrà accedervi previa prenotazione e con la presentazione del Green Pass e di un documento di identità.

Ampio spazio sarà dato allo sport con il coinvolgimento del Coni Monza Brianza e delle associazioni del territorio.

“Da buoni sportivi - ha sottolineato l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni - vogliamo dimostrare che superare gli ostacoli è possibile e dare un messaggio positivo”.

Anche la cultura avrà un’ampia vetrina. “Vogliamo regalare una città viva anche a chi viene da fuori - ha precisato l’assessore alla cultura Massimiliano Longo - augurandoci che questo momento sia uno slancio per poter tornare ai risultati eccezionali in termine di presenze turistiche del 2019”.

Questo il programma degli eventi.

Giovedì 9 settembre: in piazza Trento e Trieste, dove sarà allestita l’area palco Motorhome/hospitality Scuderia Ferrari Club oltre all’area motori e alla pista per i bambini, alle 18 è prevista l’inaugurazione con la partecipazione degli atleti olimpici brianzoli. Seguirà alle 21.30 il concerto “Jennifer Vargas-Women in soul”.

Venerdì 10 settembre: dalle 10 alle 14 alcune associazioni sportive cittadine si presenteranno al pubblico. Alle 16 spettacolo di magia con Lele Duse. Alle 20.30 si terrà il Motorsport Passion Award con testimonianze di personaggi del mondo dei motori raccolte dai giornalisti Carlo Gaeta e Paolo Ciccarone. Alle 22 il concerto di Stevie Biondi (fratello di Mario) “The Black pop list”.

Sabato 11 settembre: dalle 10 alle 14 è in programma l’evento fitness “Super Jump Original” con Davide Tumiotto. La partecipazione a questa iniziativa è a pagamento e il ricavato sarà interamente devoluto a “Il Paese Ritrovato”.

Alle 15 il Coni Mb presenterà i propri programmi mentre alle 16 Astro Roller Skating porterà in piazza le sue squadre campioni d’Europa. Alle 17 suoneranno le Orchestre Regionali di Chitarre ed archi. Alle 21 è in programma un Omaggio a Lucio Battisti dei 2Mondi.

Domenica 12 settembre: alle 11 sarà presentato la V edizione del Festival “Lì sei vero” organizzato dall’associazione il Veliero onlus. Alle 15 sarà proiettato il Gran Premio su un maxischermo.

Piazza Roma. In piazza Roma, invece, venerdì e sabato dalle 10 alle 20 la Polizia Stradale sarà presente con auto e moto e il suo pullman azzurro itinerante per proporre attività didattiche legate all’educazione stradale.

Le mostre. Per quanto riguarda le mostre mercoledì 8 settembre all’Orangerie della Villa Reale sarà inaugurata ufficialmente la mostra (già in corso) “Campioni e leggende nelle foto di Motorsport Images” selezionate da Ercole Colombo e Giorgio Terruzzi.

In Galleria Civica dal 3 al 12 settembre sarà allestita la Mostra Concorso “Monza: la città, il parco e l’autodromo”. Le prenotazioni agli eventi si ricevono dal 4 settembre su www.eventbrite.it.

