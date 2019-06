Precipita dalla finestra per uscire dopo il divieto dei genitori: operata al San Gerardo di Monza

È ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, una ragazza precipitata dalla finestra di casa nel tentativo di eludere il divieto a uscire. È successo a Cusano Milanino.